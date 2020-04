Fábio Porchat fala de quarentena, processo de criação de Homens? e diz que fatos do Que História é Essa, Porchat? podem inspirar série

25/04/2020 | 18:11



Fábio Porchat já provou por a mais b seu talento. Ator, apresentador e roteirista, ele agora está na segunda temporada da série Homens?, que fez muito sucesso na primeira temporada e que segue a mesma linha nessa segunda etapa. E não para por aí! Porchat ainda continua tocando o programa Que História é Essa, Porchat?, que apresenta no GNT, assim como Papo de Segunda, outra atração que comanda no canal pago.

Mesmo na quarentena por conta do novo coronavírus, o trabalho continua a todo vapor, já que ele segue produzindo conteúdo para os programas, assim como mantém outros projetos, como o Porta dos Fundos, por exemplo. E foi no meio desse turbilhão de informações que Porchat separou um tempinho para falar sobre as novidades que Homens? traz para as telinhas.

O ator falou sobre a nova produção:

No início, ficamos com muito receio de como o público ia receber [a série]. Ficamos muito felizes que a aceitação foi ótima, por parte dos homens e das mulheres. A gente sempre fica preocupado em como tocar nos assuntos delicados, porque a piada tem que ser engraçada - se por acaso ela for muito agressiva, perde a graça e a função dela, então ficamos muito em cima de cada detalhe nessa série, mais do que nas outras, para quando formos falar desses assuntos, não sermos mal interpretados.

E continuou, comentando seu processo de criação:

Quando escrevo roteiros com o time de roteiro, fazemos uma leitura com os atores - as atrizes leem e dão as opiniões delas em cima do texto e do que elas observaram, para tentarmos acertar comicamente o máximo possível.

Porchat ainda explicou como a quarentena têm afetado seu trabalho:

Por conta da quarentena, tudo está mudando. A gente tem que saber se reinventar. O importante é ficar de olho para tentar entregar um bom conteúdo. Não adianta fazer um formato todo inovador e o conteúdo ser fraco, bobo, não ser atraente. Então ficamos muito preocupados sempre com o conteúdo e como dar uma nova roupagem a um ótimo conteúdo.