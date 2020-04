Luana Piovani fala sobre pedido de casamento de Ofek Malka e revela que filho mais velho quer morar com o pai, Pedro Scooby

25/04/2020 | 18:11



Luana Piovani fez uma live com a modelo Mayara Russi, e contou como está a saudade do namorado, o jogador de basquete Ofek Malka, que mora em Israel, que, aliás, não sabe quando poderá ver, por conta da pandemia de coronavírus:

Se for julho, agosto, setembro, não sei. Só vai causar estardalhaço pro menino. Vou chegar tsunâmica.

Depois, ela ainda comentou o suposto pedido de casamento inusitado do boy:

Não é um noivado, ele me escreveu, em um post, colocou o emojizinho do anel, e eu respondi yes com o desenhinho de uma noiva. Mas acho que é até justamente porque tivemos essas conversas [sobre o futuro do relacionamento à distância], por causa da distância, do tempo indeterminado... Estar se ouvindo e estar se escolhendo, acho que vai refinando o sentimento.

Nosso comprometimento está cada vez maior e acho que é isso que significa. É isso, a gente tá junto, você quer? E eu disse sim. Mas é uma maneira metafórica de dizer estamos juntos.

Lua revelou que o namorado não é romântico:

Ele é super discreto. Fiquei até bem surpresa. Mas ele não é romântico, não faz coisinhas. Ele sabe que eu sou, então ele é fofo nas mensagens, porque é como a gente se comunica.

Respondendo um seguidor, ela contou sobre palmadas nas crianças - já que ela é mãe de três filhos ao lado de Pedro Scooby:

Não posso mais dar tapa na bunda dessas crianças, puxar orelha, fico arrasada. Mas eles me desafiam num lugar... Sou mais comedida que minha mãe foi, mas eu dou palmada. Mas acho péssimo!

E ela revelou, inclusive, que o filho mais velho, Dom, quer morar com o pai, Pedro Scooby:

Ele quer. Só vou deixar se for obrigada, se meu advogado perder a causa. Quero muito que ele estude, e só tenho certeza que ele vai estudar, comigo. Então, até o ensino médio, pelo menos. Vou tentar fazer ele ficar comigo o máximo que possa, para fazer o segundo grau.