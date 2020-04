Cantor faz show especial em condomínio de São Bernardo e pede doações

Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



25/04/2020 | 17:44



O cantor Alex Sandro, 35 anos, realizou show especial neste sábado (25) à beira da piscina do Ânima Clube Parque Condomínio, localizado no bairro Vila Lusitanica, em São Bernardo. Acostumado a se apresentar em bares, casas noturnas e eventos particulares, ele animou a tarde dos moradores do local do centro habitacional onde também vive. Ele já havia realizado evento similar, mas da varanda da sua unidade, há algumas semanas.

Entre 16h e 17h, o músico levou seus instrumentos e equipamentos para o parque aquático do conjunto de prédios. Famílias de diversos apartamentos das torres que cercam a área assistiram, cantaram junto, gritaram, aplaudiram e tocaram buzinas ao longo da performance. As pessoas não estavam permitidas para descer e ver as ações mais de perto, seguindo orientações de isolamento físico em combate à proliferação da Covid-19.

O evento também teve transmissão ao vivo nas redes sociais, tendo média de 130 pessoas acompanhando tudo por meio do Instagram (@alexsandrocantoroficial) do artista.

Versões de músicas como ''''Evidências'''' (de Chitãozinho & Xororó), ''''La Bamba'''' (sucesos do grupo Los Lobos), ''''Maluco Beleza'''' (de Raul Seixas), ''''Adoro Amar Você'''' (do repertório de Daniel) e ''''Tocando em Frente'''' (escrita por Almir Sater e Renato Teixeira) fizeram parte do set list.

O show de Alex Sandro foi organizado pelo Grupo Anima Solidário, formado por moradores do condomínio. Todo o evento foi montado para incentivar os moradores a doarem itens como alimentos não perecíveis, produtos de higiene, brinquedos, roupas e álcool em gel para serem entregues a comunidade carentes de São Bernardo. Parte também será destinada a famílias dos prédios que passam por dificuldades.

"Temos condições de ajudar. Independentemente se você pode contribuir com uma caixinha de fósforo ou um pacote grande de arroz. Até sua oração já está valendo", comentou o cantor durante a apresentação e reforçando o pedido.

Até mesmo uma ''''vaquinha virtual'''' foi aberta on-line (http://vaka.me/1018712?utm_campaign=whatsapp&utm_medium=website&utm_content=1018712&utm_source=social-shares) para que doação em dinheiro seja realizada. O valor conseguido será usado para compra de cestas básicas a serem distribuídas para o público alvo do grupo solidário. O público em geral também pode ajudar a causa, uma vez que o acesso à postagem é livre.