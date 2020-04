Paulo Gustavo revela em live que já namorou mulheres: - Só para dar uma força

25/04/2020 | 17:10



Paulo Gustavo deu o que falar quando se reuniu com Mônica Martelli na última sexta-feira, dia 24.

Os atores gravaram uma live no Instagram, algo que tem sido bastante comum durante este período de quarentena, e a reunião foi um sucesso, chegando a ter 100 mil pessoas de audiência.

Paulo Gustavo falou como está sendo sua rotina, ao lado de seu marido, Thales Bretas, e seus filhos, os gêmeos Rael e Romeu.

- Estava doido para descobrir um defeito novo [do Thales] para poder bater boca, porque os velhos você já não tem mais paciência, brincou.

Em seguida, ele perguntou à amiga se ela estava brigando muito com o novo namorado com quem está isolada.

O comediante ainda revelou detalhes sobre relacionamentos anteriores:

- Peguei cinco mulheres na minha vida, só cinco, só para dar uma força. Eu, hein, ficar pegando mulher!

Depois, os artistas se declararam um ao outro nas redes sociais.

Tudo que é de verdade toca as pessoas. Emociona e faz rir. Nossa live deu mais de 100 mil pessoas. Estávamos eu e Mônica abertos para esse encontro. E ele aconteceu porque existe amor, cumplicidade, e saudade! Amei muito Mônica! Quero estar perto de você no palco, nas redes, nas telas, e principalmente na vida. Te amo, escreveu Paulo Gustavo.

Já Mônica disse:

Até agora emocionada com o nosso encontro, nossa live. Foi lindo! Como sinto falta de conviver com você, com a sua alegria. Você me surpreende a cada dia com sua generosidade e seu amor. Caminhar pela vida ao seu lado é uma sorte muito grande. Te amo.