Carol Castro fala sobre acidente grave durante sua adolescência: Tive amnésia pós-traumática

25/04/2020 | 16:11



Carol Castro decidiu compartilhar uma história bastante sensível em seu Instagram na última sexta-feira, dia 24. A atriz relembrou um momento que a marcou para sempre.

A morena contou que na adolescência teve um acidente enquanto andava de bicicleta, e o trauma não apenas a marcou fisicamente, com uma cicatriz, como psicologicamente.

Quando eu tinha 16 anos, sofri um grave acidente de bicicleta. Bati a cabeça, tive amnésia pós-traumática, muitos machucados pelo corpo, ambulância, hospital. Fiquei em observação. No final, deu tudo certo. Mas o machucado, que era um buraco que quase precisou de enxerto no ombro esquerdo, demorou um pouco pra ficar bom. Não podia pegar sol, mas eu dava meu jeito, escreveu.

Em uma foto de biquíni visivelmente mais jovem, a artista mostra o ombro coberto, com uma borboleta sobre o curativo. Tal animal guarda um significado especial para ela.

Um dia, uma borboleta veio e pousou em mim, pertinho de onde mais precisava de cuidado. Achei aquilo tão incrível, tão simbólico. Até hoje, eu me lembro e sorrio quando me lembro desse momento. Era como se Deus, por meio da nossa maior mãe, a natureza, estivesse mandando um recado: Calma, vai passar. Hoje, carrego comigo a cicatriz que conta essa história. E me orgulho dela. A borboleta? Carrego comigo também, em forma de esperança que nunca morre, explicou.