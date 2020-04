Integrante do Balão Mágico morre por coronavírus e Simony lamenta

25/04/2020 | 15:10



O coronavírus, que foi classificado como uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde em 2020, já deixou quase 200 mil mortos pelo mundo e, infelizmente, algumas celebridades e lendas do entretenimento também não resistiram à doença, que causa diversas complicações, como dificuldade de respirar e pneumonia. Nino Voz foi uma das vítimas.

O cantor era vocalista de apoio na nova formação do grupo Balão Mágico e não suportou as complicações da doença, falecendo no dia 24 de abril. O acontecimento foi compartilhado por Simony, por meio de seu Instagram.

Triste notícia: perdemos hoje o Nino Voz, que fez parte da nossa turnê do Balão Mágico. Tantas viagens juntos, tantos momentos incríveis. Uma voz linda. Deus te receba, meu amigo, lamentou.

No começo do mês, o músico falou sobre a pandemia e a saudade dos shows.

E os dias vão passando e a saudade aumentando! Saudades dos palcos, mas logo logo isso tudo vai passar e Deus há de permitir que voltemos cada um nas suas funções, e com um detalhe: sendo as nossas melhores versões atualizadas, sendo seres humanos melhores e com mais empatia, pois estamos passando por um período de aulas indesejadas. Que possamos tirar um bom aprendizado de tudo isso, escreveu.