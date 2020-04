No Twitter, Teich quantifica equipamentos para Covid-19 distribuídos pelo governo

25/04/2020 | 15:00



O governo Bolsonaro encerrará esta semana com entrega de 79 milhões de equipamentos de proteção individual aos profissionais de saúde, 3 milhões de testes rápidos e 272 respiradores. Os números constam de mensagem do novo ministro da Saúde, Nelson Teich, em seu perfil no Twitter.

Destes testes rápidos o ministro diz que quase 1 milhão irão "nos próximos dias" para os Estados, "o que será fundamental para respostas mais assertivas ao Covid-19", e que a logística conta com parceria dos ministérios da Infraestrutura, Defesa e a Polícia Rodoviária Federal.

Segundo ele, foram recebidos 272 unidades de respiradores "e grande parte já seguiu para os Estados. Ao todo serão 14.100 respiradores." Um dos posts informa que foram contemplados o Amapá (25), Ceará (45), Espírito Santo (10), Pará (20), Piauí (20), Rio de Janeiro (40) e Santa Catarina (17).

Segundo Teich, o Amazonas já recebeu 35 e terá mais 20; Paraná contará com mais cinco, totalizando 20 entregues. "Com isso, estamos equipando melhor os hospitais para receber os pacientes com Covid-19", afirma o ministro.