Homem morre durante perseguição policial após roubo de moto em Santo André

25/04/2020 | 14:36



Um criminoso morreu na noite de ontem (24) durante perseguição policial após roubo de moto, na vila Utinga, em Santo André.

De acordo boletim de ocorrência, os agentes receberam informações sobre uma moto Honda XRE 300 azul que havia sido roubada anteriormente. Durante perseguição, os policiais deram voz de parada, mas os criminosos não obedeceram. Em determinado momento, em uma curva, o piloto perdeu o controle do veículo, que tombou.

Os dois indivíduos tentaram correr e o garupa - homem, pardo, cabelos curtos e pretos, usando calça jeans, jaqueta vermelha e tênis preto – que não foi identificado, se virou e efetuou disparos contra a equipe, que revidou. O criminoso foi atingido por três disparos, dois no tórax e um na costela. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foi acionado e constatou a morte no local. O comparsa conseguiu fugir. Um dos PMs (Policial Militar) foi atingido no capacete, mas não ficou ferido e passa bem.

No bolso da blusa do criminoso, a polícia encontrou o celular do dono da motocicleta e apreendeu um revólver Taurus, calibre 38, com a numeração raspada, usada para efetuar os disparos contra os policiais.

O caso foi registrado como roubo e morte por intervenção policial no 2º DP (Camilópolis) do município.