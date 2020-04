Demi Lovato fala sobre pessoas tóxicas e explica por que não mantém contato com ex-namorados: - Se eles são ex é por um motivo

25/04/2020 | 14:10



Demi Lovato participou de uma conversa com Jameela Jamil no podcast I Weigh e fez uma série de revelações. Por exemplo, a cantora contou que não mantém contato com nenhum de seus ex-namorados:

- Eu meio que usava essa mentalidade de que se eu tive uma experiência negativa com alguém eu sempre precisava consertar isso ou eu sempre precisava deixar tudo certo. E a verdade é que eu não sou realmente amiga de nenhum dos meus exs hoje porque eu tive que perceber que isso não era muito saudável também, disse, acrescentando que tentou manter uma amizade, pois tinha medo de se livrar das pessoas.

Ela ainda continua:

- Agora que estou totalmente capaz de deixar as pessoas de lado, você sabe, há outra coisa que eu tive que aprender quando o assunto é cortar as pessoas tóxicas de sua vida - se eles são um ex é por um motivo.

Além disso, contou que está com facilidade em lidar com o isolamento social, pois comparou a situação com quando esteve internada em uma clínica de reabilitação, após sofrer uma overdose:

- Estou muito mais acostumada com autoisolamento, mas eu também estou realmente acostumada com isso porque eu estava brincando com alguns amigos que eu conheci no tratamento. Eu estava, tipo: isso parece com reabilitação. Você está trancado em um local, que na maioria das vezes se parece com uma casa ou tem camas, exceto que na rehab você não pode assistir televisão ou [ter] seu telefone, então isso é luxo.