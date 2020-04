São Bernardo entrega primeiros cartões merenda para famílias de estudantes

Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



25/04/2020 | 13:04



Foi iniciada a entrega do primeiro lote do cartão merenda para pais e/ou responsáveis de alunos da rede municipal de educação de São Bernardo. O processo começou na manhã deste sábado (25) e atingirá famílias com estudantes de cerca de 100 escolas da cidade..

A renda oferecida é de R$ 85, sendo que o acesso ao valor só irá ocorrer por meio da utilização do cartão específico distribuído pela prefeitura. O objetivo é que a verba ajude as famílias, principalmente crianças e adolescentes, a se alimentarem durante o período da paralisação das aulas presenciais dos colégios municipais.

Após o recebimento do cartão, é necessário realizar o desbloqueio do mesmo por meio de contato com a central de atendimento por telefone. Ele conta com senha simples e pode ser utilizado para compras em mercados, mercearias e comércios locais que aceitem esse tipo de pagamento da bandeira Alelo.

"Hoje estamos entregando em 99 escolas 25 mil cartões", explicou o prefeito Orlando Morando (PSDB), em vídeo postado em suas redes sociais onde visitou a Emeb Lorenzo Enrico Felice Lorenzetti, no Jardim Jussara. "O cartão também vai ajudar a fomentar a economia nesses locais (próximos às escolas)."

A entrega do próximo lote está agendada para terça-feira (28), com a terceira e última etapa marcada para quinta-feira (30). Um total de 82 mil crianças será beneficiadas.