São Caetano inicia ações do drive thru de testagem rápida contra a Covid-19

Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



25/04/2020 | 12:44



A Prefeitura de São Caetano começou hoje (25) o chamado drive thru de testagem rápida contra a Covid-19. O projeto disponibiliza exame gratuito que ocorre em poucos minutos para averiguar se a pessoa está ou não com o novo coronavírus sem a necessidade de sair do veículo, seja ele carro ou moto.

A primeira triagem atende somente comerciantes e comerciários em arenas montadas nas instalações da garagem municipal, no bairro Santa Paula (esquina da Avenida Presidente Kennedy com a rua Ângelo Lodi), quase que em frente ao Teatro Paulo Machado de Carvalho. O mapeamento deste sábado segue até às 16h e mais de 500 testes estão disponibilizados somente para hoje.

Durante toda a manhã, a fila de dezenas de veículos tomava quarteirões ao longo da Avenida Presidente Kennedy sentido Centro, chegando até a Praça dos Imigrantes. Muitas das esperas ultrapassavam duas horas no trânsito.

"Era previsto ter muita procura, mas a fila está bem organizada, ainda mais com a ajuda das áreas da Saúde, Mobilidade e os agentes de trânsito. Acho que mostra que a população está antenada no tema e nas ações que estão sendo tomadas", comentou o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). "Com a soma do que nós já temos e mais com os números desta ação ao longo da semana, queremos chegar na marca de 20 mil testes realizados."

É necessário que o público alvo apresente documento pessoal e documentação que comprove atuação no comércio da cidade (cópia do contrato social, cartão CNPJ, carteira de trabalho, holerite ou crachá funcional), com possíveis familiares acompanhantes nos veículos não podendo passar pela análise.

As ações do drive thru de testagem rápida contra a Covid-19 em São Caetano ocorrem até sexta-feira (1°), das 8h às 16h.