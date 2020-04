Obituário - 25 de abril de 2020

Ademir Medici



25/04/2020 | 11:23



SANTO ANDRÉ

Santo André, quinta-feira, dia 23 de abril

Irene Schultz Pereira, 89. Natural de Juiz de Fora (MG). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lourdes Quinteiro de Brito, 79. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 23. Vale dos Pinheirais.

Sebastião de França, 75. Natural de Pitanga (PR). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Miguel Rodrigues da Silva, 72. Natural de Bom Conselho (PE). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dirce Soares, 65. Natural de Pirajuí (SP). Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jamili Jarouche, 63. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Tradutora. Dia 23, em São Paulo (SP). Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Severino Marinho da Silva, 55. Natural de Belém de Maria (PE). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Cobrador de ônibus. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sexta-feira, dia 24 de abril

Maria Nilce Moro, 82. Natural de Pirajuí (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 24, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória, em Mauá.



SÃO BERNARDO

Luzia Moraes Barbosa, 72. Natural de Atibaia (SP). Residia no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 23, em Santo André. Jardim da Colina.



Ana Maria Gomes Rodrigues da Silva, 67. Natural de Sorocaba (SP). Residia no Jardim Palermo, em São Bernardo. Dia 23, em Santo André. Cemitério da Saudade, em Sorocaba (SP).



SÃO CAETANO

Amabile Maria Anzolin Migliani, 95. Natural de Brotas (SP). Residia na Vila Santista. Dia 23. Cemitério das Lágrimas

Dolores Odete Maion Venite, 81. Natural de Jaguariuna (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Paulo da Silva, 72. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Patente, em São Paulo (SP). Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Rita de Cássia Bernardo, 48. Natural de Santo André. Residia em Mauá. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

João Rodrigues, 78. Natural de Jaú (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.

Maria José de Arruda, 70. Natural de Santa Cruz do Capibaribe (PE). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 23. Vale da Paz.

M A U Á

Mauá, domingo, dia 19 de abril

Emilene Pedro de Paulo, 42. Natural de Mauá. Residia no Jardim Olinda, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Renata de Miranda Santos, 39. Natural de Mauá. Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 19. Vale dos Pinheirais.



Mauá, segunda-feira, dia 20 de abril

Amaury Fiorante, 88. Natural de Tabapuã (SP). Residia na Vila Guarani, em Mauá. Professor e ex-prefeito de Mauá por dois mandatos: 1973 a 1977; 1989 a 1992. Dia 20. Jardim da Colina.

Maria de Lurdes da Conceição, 79. Natural de Caicó (RN). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Paulo Massayuki Otino, 69. Natural de Murutinga do Sul (SP). Residia na Vila Nova Mauá, em Mauá. Dia 20. Cemitério do Carmo, em São Paulo (SP).

Adriana Rodrigues de Oliveira, 41. Natural de Itabuna (BA). Residia no Jardim Adelina, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Vanessa Pinto Gonçalves, 37. Natural de Mauá. Residia no Jardim Feital, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, terça-feira, dia 21 de abril

Antonio Marçal Pessoa, 91. Natural de Caetité (BA). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Heleno José Caetano, 84. Natural de Poção (PE). Residia na Vila Dirce, em Mauá. Dia 21. Vale dos Pinheirais.

João José da Silva, 65. Natural do Estado do Ceará. Residia na Vila Flórida, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

João Barros Maciel, 61. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Columbia, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

José Aparecida da Silva, 59. Natural do Estado do Paraná. Residia no Jardim Santa Lídia. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Sérgio Casanova Alves e Silva, 52. Natural de Mauá. Residia no Jardim Pilar, em Mauá. Dia 21. Parque do Grande ABC.

Claudinei de Freitas, 50. Natural de Mauá. Residia no Parque Alvorada, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Isaias Ferreira dos Santos, 49. Natural de Mauá. Residia no Jardim Cruzeiro, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Edvaldo Antonio da Silva, 43. Natural de Caruaru (PE). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo (SP). Dia 21, em Mauá. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).

Willians de Siqueira Silva, 35. Natural de Mauá. Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Edson Rolim de Lima, 26. Natural de Mauá. Residia no Jardim Feital, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quarta-feira, dia 22 de abril

Odete Rodrigues Del’Doni, 83. Natural de São Caetano. Residia no bairro São João, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

João Romão, 79. Natural de Iacanga (SP). Residia no Jardim Haydee, em Mauá. Dia 22. Vale dos Pinheirais.

Izaias Fidelis Silveira, 75. Natural de Laranjal Paulista (SP). Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 22. Vale dos Pinheirais.

Talita Aparecida Severino dos Santos, 29. Natural de Mauá. Residia no Jardim Bom Recanto, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quinta-feira, dia 23 de abril

Maria Regli, 72. Natural de Chalé (MG). Residia n Jardim Itapark, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Roseli Lucia de Oliveira, 64. Natural de Bauru (SP). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Maria Elizabeth Rodrigues de Sousa, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Alex Sandro da Silva, 41. Natural de Mauá. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Cecílio Pedimaximo de Santana Neto, 25. Natural de Santo Amaro (BA). Residia no bairro Columbia, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Matheus José da Silva Santos, 24. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sexta-feira, dia 24 de abril

Ana Maria Moreira, 60. Natural de Iguaraci (PE). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Edilson Rodrigues, 62. Natural de Itambé (BA). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Pedreiro. Dia 23, em Santo André. Cemitério São José.