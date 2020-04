Ex-empresário de Tiago Ramos diz que o modelo recusava propostas de 30 mil reais para encontros e opina: - Ele está realmente apaixonado pela mãe de Neymar

25/04/2020 | 11:11



Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr., está namorando Tiago Ramos e, mesmo sob rumores de que teria terminado, o casal parece estar levando o relacionamento de forma mais discreta, principalmente após a repercussão da mídia sobre o assunto, que expôs a bissexualidade do modelo, além da diferença de idade entre eles.

Abdias Melo, que já foi empresário de Tiago, contou mais algumas curiosidades sobre ele. Por exemplo, quando o rapaz saiu da Paraíba para ir morar em Recife com o sonho de se tornar jogador de futebol profissional, Abdias o contratou para ser o coordenador do balé de uma cantora, que era empresariada por ele:

- Ele é um artista nato, tem muito talento e carisma e sempre dançou e cantou muito bem. Até tentei lançar ele como cantor sertanejo, mas ele estava fissurado em ser jogador, lembra o empresário, que ajudou o rapaz a assinar o contrato com um clube de futebol da Espanha.

Abdias ainda acrescentou que a bissexualidade de Tiago nunca foi segredo e que ele sempre teve interesse em mulheres mais velhas:

- Na época, ele fez sexo com a minha empregada doméstica, que tinha 53 anos [de idade]. Ele sempre foi louco por mulheres mais velhas, nunca gostou de garotinhas.

O empresário é amigo de Tiago até hoje e lamenta que o modelo esteja recebendo críticas por causa do relacionamento com Nadine:

- Ele sempre chamou muito a atenção pela beleza. Na época em que eu era o empresário dele, chegavam propostas de homens e mulheres oferecendo até 30 mil reais e um carro zero para ficar duas horas com ele no motel. Mas ele recusava todas. Tiago nunca foi interesseiro, nem aproveitador. Pelo contrário, sempre foi batalhador, educado e sempre sonhou em jogar bola. Pelo que eu conheço dele, acredito que ele está realmente apaixonado pela mãe de Neymar.