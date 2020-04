Pais de Duda Reis acusam Nego do Borel de agredir e deixar a namorada trancada em casa

25/04/2020 | 11:11



Simone e Luiz Fernando Barreiros, pais de Duda Reis, desaprovam o fato de a filha ter retomado o relacionamento com Nego do Borel. Desde então, uma briga pública da família tomou as redes sociais. A ex-atriz de Malhação já se pronunciou sobre o assunto e, agora, seus pais voltaram a falar sobre as motivações para chamar a atenção da mídia.

Segundo informações do Extra, eles, que moram em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, se revoltaram ao descobrirem que Duda deixou o apartamento que alugaram para a filha na Barra da Tijuca para ir morar com o funkeiro. Furioso, Luiz Fernando afirmou que não chegou a criar uma filha para ser maltratada nas ruas e chamou o genro de canalha, mau caráter, dentre outros xingamentos.

De acordo com a publicação, pessoas próximas à família dizem que a própria atriz quis terminar a relação certa vez e comunicou aos pais que teria sido agredida e trancada em casa por Nego do Borel, que a deixava sozinha. Além disso, Duda teria contado que foi demitida de Malhação porque viajou com o namorado e não voltou a tempo para as gravações.

Preocupados com a filha, os pais teriam colocado um chip nas coisas da atriz para saber onde ela estava e foi assim que descobriram que ela estava morando há três meses com o namorado. Desde então, não conseguiram mais ter contato com Duda.

Simone confirma que Duda foi realmente agredida e trancada em casa e acrescenta:

- Neste momento de grande sofrimento para toda a nossa família, optamos pelo silêncio. Temos certeza que pais como nós, que sempre amaram e se dedicaram incondicionalmente a suas filhas, jamais iriam apoiar uma relação da sua filha com uma pessoa de atitudes indevidas, desrespeitosas e lamentáveis. O histórico da própria mídia confirma o que estamos falando.

Complicado...