25/04/2020 | 11:06



"'Faça a coisa certa, pelos motivos certos e do jeito certo' foi o lema de campanha de integridade que fizemos logo no início no MJSP", afirmou, na manhã deste sábado, 25, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, em seu Twitter.

A postagem de Moro foi realizada um dia após ele deixar o cargo.

Na sexta-feira, 24, além de sair do comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Moro acusou o presidente da República, Jair Bolsonaro, de tentar interferir na Polícia Federal e querer ter acesso a investigações.

Na mesma mensagem do Twitter, Moro publica um vídeo da campanha do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).