Ludmilla cai na piscina durante sua live

25/04/2020 | 10:11



Na última sexta-feira, dia 24, Ludmilla celebrou os seus 25 anos de idade com uma live para os fãs! A cantora fez toda uma produção, com um cenário que contava até mesmo com uma piscina. Porém, ela surpreendeu a todos ao... cair na água! Pois é. Ela estava fazendo a sua versão de Planos Impossíveis - canção de Manu Gavassi, participante do BBB20, quando sofreu um pequeno incidente.

Ela estava empolgada, cantando e dançando, e a câmera focava em seu rosto quando, do nada, Lud some de cena! Depois, percebe-se que ela havia caído na piscina do cenário.

Em seguida, ela ficou um tempo na piscina, enquanto a câmera focou em um de seus músicos:

- Gente, se eu sai para me secar vai demorar demais. Meu Deus, eu não sei o que aconteceu! Então vamos continuar. Caramba, cara, tinha que ter colocado um negocinho aqui, disse a cantora, apontando para a piscina.

Ela, que teve um desentendimento com Anitta, continuou o show mesmo molhada e os fãs não deixaram de comentar sobre o assunto nas redes sociais:

Gente a Ludmilla merece o mundo depois dessa live. Ela caiu na piscina, continuou cantando com roupa molhada e ainda conseguiu fazer a melhor live de todas. Sério, a Lud merece o mundo.

Tô chocada que a Ludmilla caiu na piscina e a make tá INTACTA.