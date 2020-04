Anitta se apresenta no BBB20 e fãs apontam desconforto de Manu Gavassi: Nunca vi a Manu ir tanto buscar bebida na festa

25/04/2020 | 09:10



Na noite da última sexta-feira, dia 24, rolou a última grande festa do BBB20, antes da final! Rafa Kalimann, Thelma Assis, Manu Gavassi e Babu Santana assistiram a alguns shows bem especiais, como por exemplo, o de Anitta! A cantora já havia feito mistério e atiçado os fãs sobre uma possível performance no reality show.

Quando a artista finalmente apareceu no telão, os internautas não deixaram de citar a vez em que a cantora fez campanha para que Manu saísse do reality - quando ela estava disputando a permanência na casa com Mari Gonzalez e Babu. Na ocasião, ela havia prometido uma live para os fãs, caso Mari ficasse na casa:

Anitta ia fazer live caso a Manu fosse eliminada, acabou fazendo live pra Manu finalista.

Podem criticar e cancelar Anitta, mas precisam reconhecer o sucesso dela. Hoje ela alcançou mais um grande feito pra carreira: ela teve a oportunidade de cantar para Manu Gavassi.

Outros ainda lembraram que a funkeira esteve no BBB por conta de uma empresa de telefonia:

A Anitta sendo obrigada a se apresentar para a Manu Gavassi por causa do contrato.

Já outra pessoa achou que a amiga de Bruna Marquezine não estava gostando da apresentação:

A live da Anitta pode ser considerada a melhor desse BBB só porque nos proporcionou a manu segurando a cara de b***a.

Gente, a Manu tava desconfortável real assistindo a Anitta.

Nunca vi a Manu ir tanto buscar bebida na festa kkkkkkk, a Manu é muito fina.

Amei as caras e bocas da Manu.

Mas teve quem defendesse:

Eu não sei de onde vocês tiraram que existe rixa entre a Manu é a Anitta, a Manu sempre canta as músicas dela e enaltece ela, parem de promover rivalidade feminina em uma edição onde as mulheres foram protagonistas!