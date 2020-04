Grande ABC supera a marca de 100 mortos pelo novo coronavírus

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



24/04/2020 | 23:48



As sete prefeituras do Grande ABC produziram ontem os mais recentes boletins epidemiológicos da Covid-19 e foram registradas duas situações: o dia com a maior confirmação de mortes, 16, e a ultrapassagem da barreira das 100 vítimas fatais em decorrência da doença – são 102. Somente ontem, São Bernardo confirmou mais seis mortes (três homens, de 61, 75 e 78 anos, e três mulheres, com 47, 49 e 84), Santo André, mais quatro (três mulheres, 90, 89 e 75, e um homem, 54), mais três em Diadema (três mulheres de 59, 66 e 76) e outros três em Mauá (casos não detalhados)

O número superou a projeção que havia sido feita na semana passada pelo instituto de pesquisas ABC Dados, que – baseado no ritmo de crescimento das mortes registradas entre 25 de março e 17 de abril – havia estimado que a região chegaria ontem a 96 óbitos. O gráfico aponta ainda que são estimadas 251 vítimas fatais até o dia 30.

Agora já são 42 mortes em São Bernardo, 22 em Santo André, 13 em Mauá, 12 em Diadema, nove em São Caetano e quatro em Ribeirão Pires. O município são-bernardense tem ainda os maiores índices de casos confirmados (381) e de suspeitos que aguardam resultado dos exames (1.348 – o equivalente a um terço de todo o Grande ABC, que tem 3.622 pacientes esperando pelo diagnóstico).

O Estado, por sua vez, alcançou ontem 17.826 pessoas diagnosticadas com a Covid-19 e 1.512 mortes, número este que representa mais de 30% das vítimas fatais em todo o País: já são 3.670 nos 26 Estados mais o Distrito Federal (357 a mais do que na quinta-feira). O número de infectados no País alcançou 52.995.

Já os dados mundiais indicam que 2.790.986 casos foram identificados (com base em informações da OMS – Organização Mundial da Saúde – e outros órgãos internacionais). São ainda 195.920 casos fatais no planeta, sendo que os Estados Unidos seguem como maior afetado: 924.510 confirmados e 52.296 vítimas fatais, sendo 17.671 somente em Nova York.