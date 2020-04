Tudo o que o País não precisa

Do Diário do Grande ABC



Não há momento propício para crises políticas estourarem. Mas existem os mais inconvenientes. O atual, quando o brasileiro acompanha assustado o aumento diário do número de mortos pela Covid-19 e infectados pelo novo coronavírus e a economia nacional se desidrata a olhos vistos, é um dos mais inapropriados. O pedido de exoneração do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e a subsequente troca de acusações e insultos entre o demissionário e o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), possuem alto potencial destrutivo.

As denúncias que partiram de lado a lado devem mergulhar o Brasil em grave crise institucional. Não é para menos. Com todas as letras, Moro acusou o presidente da República de ingerência na PF (Polícia Federal), ao pressionar pela troca do diretor-geral, Maurício Valeixo – cuja exoneração, conforme publicada ontem em edição extra do Diário Oficial da União, precipitou a decisão do ex-juiz da Operação Lava Jato de abandonar o ministério. Por sua vez, Bolsonaro assegurou ter sido chantageado pelo então aliado para que o nomeasse ministro do STF (Supremo Tribunal Federal).

As primeiras reações, colhidas junto a ocupantes de cargos importantes nas três esferas de poder, demonstram que tempos tenebrosos se aproximam. As incertezas, que já eram suficientemente preocupantes por causa dos impactos da pandemia na saúde, no bem-estar da sociedade e na economia, tendem a aumentar com a crise política que se desenha – e o estouro na cotação do dólar, que ontem bateu em R$ 5,74, antes de fechar em R$ 5,66, fornece boa ideia do que vem por aí.

O serenamento dos ânimos na República, sem que se deixe, evidentemente, de investigar profundamente cada uma das denúncias que vieram a público durante a sexta-feira, tanto de um lado quanto do outro, é extremamente importante no momento em que inimigo comum, invisível a olho nu, dizima vidas em escala nunca vista nos últimos 100 anos. Tudo o que o Brasil não precisa são duas crises ao mesmo tempo.