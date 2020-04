Sabesp alcança marca de 3.200 caixas-d’água doadas no Estado

da Redação



A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) já distribuiu mais de 3.200 caixas-d’água na Região Metropolitana de São Paulo e em cidades do Interior em projeto que tem como meta beneficiar famílias que não tenham o reservatório e que vivem em locais altos, com interrupções frequentes de fornecimento. O programa vai contemplar mais 1.250 nas próximas semanas.

Diadema está entre as cidades beneficiadas. Há duas semanas, a Sabesp entregou 120 caixas-d’água para famílias do Jardim Inamar. Em todo o Grande ABC já foram entregues 200 unidades do reservatório. O investimento do projeto é de R$ 1,2 milhão.

As família de baixa renda que precisam de reservatórios podem entrar em contato com a empresa e solicitar por meio do telefone 195 ou os números que constam na fatura da água.