São Bernardo inaugura Viaduto Tereza Delta

da Redação



25/04/2020 | 00:01



A população do Grande ABC ganhou ontem alternativa de acesso ao Centro de São Bernardo. Sem muito alarde por causa da pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura são-bernardense inaugurou o Viaduto Tereza Delta, localizado sobre o Km 20,7 da Rodovia Anchieta. Com 800 metros de extensão, a via teve investimento de R$ 159 milhões.

O novo viaduto conta com três faixas de rolamento no sentido Centro-bairro. Aproveitando a baixa frequência de automóveis devido ao isolamento físico imposto em São Bernardo, o trânsito foi liberado ontem mesmo, bem como o acesso à Rodovia Anchieta (marginal Sul), sentido Santos (ao lado do Cenforpe).

“Hoje (ontem) era para ser um dia de festa, com a conclusão de um importante viaduto que melhorará ainda mais a mobilidade urbana em São Bernardo. Quando a pandemia acabar, esta conquista ficará para a cidade. Apesar do período de quarentena, que tem o objetivo de reduzir o contágio pelo (novo) coronavírus, as obras de infraestrutura da cidade não pararam. Tudo foi feito respeitando as normas sanitárias e de distanciamento social”, afirmou o prefeito Orlando Morando (PSDB).

Também foi autorizada ontem pelo chefe do Executivo são-bernardense a reforma do outro lado do viaduto (bairro-Centro), com fechamento parcial da via para obras. A previsão é a de que o trecho fique pronto em 45 dias.

A expectativa da Prefeitura e a de que até o fim de maio o complexo viário deve ser totalmente entregue à população, com dois novos acessos à Via Anchieta: do Centro de São Bernardo para São Paulo na primeira quinzena de maio; e o novo acesso da rodovia (marginal Norte) para a região central será entregue até o fim de junho.