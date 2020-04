Fundação ABC assume leitos no Hospital Ipiranga

da Redação



25/04/2020 | 00:01



A Fundação do ABC vai gerenciar dez leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 30 de internação em enfermaria no Hospital Ipiranga, na Capital, todos direcionados ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. A contratação é emergencial, com duração de seis meses e custará ao centro médico R$ 1 milhão por mês.

A ação amplia a parceria da Fundação ABC com o governo do Estado e vai começar a funcionar na segunda-feira. Além dos leitos, a instituição vai gerir o centro de triagem, com equipes multidisciplinares de plantonistas e diaristas para o funcionamento ininterrupto e atendimento exclusivo a pacientes com a Covid-19.

A parceria tem como objetivo a melhoria da assistência médico-hospitalar prestada à população que depende do SUS (Sistema Único de Saúde), considerando a necessidade de assegurar atendimento adequado aos pacientes com Covid-19. “Nossa missão é a saúde, é salvar vidas. Estamos à disposição do governo do Estado e dos municípios para colaborar e colocar em prática as políticas públicas necessárias para o enfrentamento ao novo coronavírus. A Fundação do ABC está reunindo todas as suas forças e capacidade técnica, mobilizando gestores e profissionais para coordenar as ações contra a Covid-19. Juntos venceremos essa guerra”, considera a presidente da FUABC, Adriana Berringer Stephan.

CENTROS DE TRIAGEM

O governo do Estado anunciou em março ativação de centros de triagem e atendimento a suspeitos da Covid-19, montados em espaços móveis alocados em hospitais estaduais estratégicos da Capital. A finalidade é garantir que pessoas com sintomas leves, similares aos provocados pelo novo coronavírus, como coriza, febre e tosse, sejam atendidas com agilidade e sem entrar no ambiente hospitalar, destinado ao atendimento de casos graves da doença.

Além da unidade administrada pela FUABC no Hospital Ipiranga, o governo do Estado anunciou outros quatro centros do tipo, instalados no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, Conjunto Hospitalar do Mandaqui, Hospital Geral de Vila Penteado e Hospital Geral de Guaianazes. “Embora estes hospitais sejam de alta complexidade e da rede de referência que preparamos para atender casos de Covid-19, muitas pessoas procuram estes serviços de forma espontânea. Por isso, decidimos montar essas estruturas temporárias”, disse o secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann.