Programa gera 5.000 máscaras a S.Bernardo

da Redação



25/04/2020 | 00:01



Lançada há três semanas pela Prefeitura de São Bernardo, a campanha SBC de Máscaras pela Vida ajuda no combate ao novo coronavírus. Com o intuito de estimular o uso de máscaras caseiras pela população, a ação já alcançou a marca de 5.000 itens de tecido produzidos, que estão sendo distribuídos gratuitamente às entidades assistências da cidade.

A campanha é fruto de parceria entre o Fundo Social de Solidariedade e as secretarias da Saúde e da Cultura e Juventude de São Bernardo. “A mensagem principal é estimular que as pessoas que realmente necessitem sair de casa, seja para trabalhar ou para executar tarefas essenciais, façam uso das máscaras”, explica o prefeito Orlando Morando (PSDB).

O material usado para produzir as máscaras é resultado de doação feita pela população e iniciativa privada e a confecção é realizada por 85 voluntários.

DOAÇÕES

Os profissionais de saúde de São Caetano ganharam reforço na luta contra a pandemia. Os mais de 700 trabalhadores do Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin, no bairro Santa Paula, receberam doações de 4.000 máscaras de proteção. A ação foi uma cortesia da Myralis Pharma.

“Toda doação é de extrema importância, independentemente do que seja e da quantidade. Neste caso, as máscaras descartáveis são fundamentais para todos os cerca de 700 colaboradores do hospital, já que são utilizadas por, no máximo, duas horas (vida útil das máscaras descartáveis). Além disso, disponibilizamos máscaras para todos os pacientes e acompanhantes que vêm até o hospital ou à UPA (Unidade de Pronto Atendimento)”, explicou a médica e diretora administrativa do hospital e da UPA Engenheiro Julio Marcucci Sobrinho, Solange Sartori.