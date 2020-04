Políticos da região lamentam saída de Moro

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



24/04/2020 | 23:03



Políticos da região lamentaram a demissão de Sergio Moro do cargo de ministro da Justiça e da Segurança Pública.



Na avaliação do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), Moro “deu grande contribuição ao País, principalmente com a Operação Lava Jato”. “É perigoso para o Brasil assistir a um modelo de governo que quer manter uma doutrina totalitária. Na condição de prefeito de uma grande cidade, ter que lamentar a saída de dois ministros, em meio à crise que estamos passando, me deixa preocupado.”



Prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB) considerou que o momento atual – de combate ao novo coronavírus – deixa o cenário ainda mais lamentável. “É claro que sinto muito a perda de um ministro desta envergadura, uma referência no combate à corrupção em nosso País. Sinto também pelo presidente, mas o meu maior lamento é fazer o Brasil e nossa gente passarem por isso num momento tão delicado como este que estamos enfrentando.”



José Auricchio Júnior (PSDB), prefeito de São Caetano, também citou o fato de mudança de foco em meio à pandemia da Covid-19. “Extremamente ruim para o País mais um fato que, certamente, gera instabilidade para o desenvolvimento do Brasil. Em meio à pandemia e todas consequências que ela acarreta, precisamos focar ações que possam colocar o Brasil em rota adequada para encararmos os diversos problemas que estamos vivendo.”



O deputado federal Alex Manente (Cidadania), com domicílio eleitoral em São Bernardo, classificou a demissão de Moro como “tragédia para o Brasil”. “Ele foi firme e resiliente para seguir a maior operação de combate à corrupção do mundo. Ele foi ético e justo para prender o líder da maior quadrilha do Brasil. Ele foi honesto e patriota ao aceitar o cargo de ministro da Justiça. Moro desempenhou suas funções brilhantemente”, disse. O parlamentar pediu que as acusações de Moro sejam investigadas.



Aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o deputado estadual Coronel Nishikawa (PSL) afirmou ser uma pena a saída de Moro, mas citou que a prerrogativa de nomeação é do presidente da República. “Em princípio, acho normal a substituição, apesar de ressaltar que gostava muito do Moro. Continuo apoiando o presidente Jair Messias Bolsonaro. Não é porque ocorreu esse fato, esse pedido de exoneração, que vamos deixar de apoiar o presidente.”



Líder do PSDB na Assembleia Legislativa, Carla Morando (PSDB) declarou que a saída de Moro “é uma grande perda para o País e para o combate à corrupção”. “Lamento profundamente a sua demissão.”



“O combate à corrupção no Brasil perde um grande aliado com a demissão do ministro Moro. Triste com a demissão. Que o legado e os ideais de Moro sejam mantidos pelo bem da Nação”, ponderou o deputado estadual Thiago Auricchio (PL).



O parlamentar estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) criticou a atuação de Moro como juiz da Operação Lava Jato, mas pediu apuração sobre as denúncias do ex-ministro a respeito de Bolsonaro. “Fica claro que ele quer proteger os filhos.”



O presidente da Câmara de São Caetano, Pio Mielo (PSDB), criticou a situação provocada por Bolsonaro. “Não se discute economia, acesso ao crédito, relações internacionais, saúde pública e educação. Se discute ego, picuinha, vaidade e gincana de incompetência. Vamos cuidar das pessoas, da vida.” <TL>JC



(Colaboraram Daniel Tossato e Fábio Martins)