Câmara de S.Bernardo aprova bônus para servidores da saúde

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



25/04/2020 | 00:01



A Câmara de São Bernardo aprovou por unanimidade em sessão extraordinária ontem projeto da Prefeitura, chefiada por Orlando Morando (PSDB), que prevê gratificação aos profissionais da saúde. O benefício, que foi proposto devido à pandemia do novo coronavírus, deverá ser indexado aos vencimentos de forma permanente.



O propositura apresentada pela Prefeitura prevê faixas de gratificação – de 5%, 10%, 15% e 21%. O bônus deverá ser pago aos médicos, dentistas e atendentes enfermeiros da cidade. A bonificação deverá ser repassada aos servidores já no mês de maio.



“Encaminhamos para apreciação plenária o incluso projeto de lei que dispõe sobre a alteração de lei municipal número 6.280, de 21 de junho de 2013, que dispõe sobre a criação de gratificações especiais na Secretaria de Saúde, seus critérios de aplicação, e dá outras providências”, diz o projeto do governo Morando.



A administração explicou que as gratificações deverão variar levando em consideração o valor da hora trabalhada recebida e fixada para cada categoria profissional. Há a intenção também de que os reajustes sejam absorvidos pelos contratos de terceirização junto à Fundação do ABC.



“Esse foi um aceno importante do Executivo à categoria da saúde na cidade. Muitos profissionais estão trabalhando muito no combate à Covid-19 e merecem um incremento em seus vencimentos”, alegou o presidente da Câmara, Juarez Tudo Azul (PSDB).



Na sessão, os vereadores também paralisaram os trabalhos para realizar ato em homenagem aos profissionais da saúde que morreram durante o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Os parlamentares decidiram fazer um minuto de silêncio para relembrar estes colaboradores.



Na mesma sessão, os parlamentares aprovaram outra propositura da gestão Morando – a que autoriza o Executivo a entregar os cartões da merenda escolar para cerca de 82 mil alunos matriculados na rede de ensino público municipal. Cada estudante terá direito a receber R$ 85.