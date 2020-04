Vice-presidente do Manchester United prevê pouca negociação no futebol europeu

24/04/2020 | 22:00



Em um fórum de torcedores do Manchester United, nesta sexta-feira, o vice-presidente executivo Ed Woodward descartou grandes movimentações no mercado de transferências dos clubes europeus por causa da pandemia do coronavírus.

"Ninguém deve estar iludido sobre a escala do desafio que todos enfrentaremos no futebol. Os negócios não serão feitos entre os clubes como de costume na próxima janela de transferências. Com base nisso, acredito que a especulação sobre transferências de jogadores por centenas de milhões de libras agora parece ignorar as realidades", disse o dirigente.

De toda forma, Woodward ressaltou a importância de esperar e estudar os reais impactos da covid-19 nos próximos meses. "Como sempre, a nossa prioridade é o sucesso do clube, mas precisamos visibilidade sobre o impacto na indústria, incluindo o timing da janela de transferências e um plano financeiro mais alongado."

O zagueiro do Tottenham Hotspur, Jan Vertonghen, disse no início desta semana que os atletas livres serão cobiçados mais do que outros durante a janela de transferências, já que os clubes tentam se recuperar da crise financeira.