Gabigol entra na campanha de São Bernardo contra a Covid-19

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



24/04/2020 | 21:32



O atacante da Seleção Brasileira e do Flamengo, Gabriel Barbosa, o Gabigol, surpreendeu ao dar voz e ser garoto propaganda de uma peça da Prefeitura de São Bernardo, cidade onde nasceu, para conscientização e luta contra a Covid-19.

O vídeo mostra as ruas e alguns pontos do município vazios em razão da quarentena e, posteriormente, surgem moradores e profissionais imitando o gesto da comemoração do jogador quando marca seus gols, flexionando os braços, exibindo sua "força".

"A cidade onde nasci não é assim. Ela tem cor, tem amor, tem gente. Nós vamos vencer e quando tudo isso acabar, a gente volta com ainda mais força e garra. Agora, neste momento tão difícil, precisamos de união e coragem para vencer o vírus. A gente vai dar a volta por cima. Essa é a força que nossa São Bernardo precisa. Quero ver todo mundo levantando a cabeça. Agora nossa torcida é uma só. Força, São Bernardo. Juntos, vamos sair dessa" diz Gabigol, 23 anos, que encerra justamente fazendo seu gesto.

Na juventude, o atacante disputou a Copa Diarinho, competição de futebol society organizada pelo Diário que reunia milhares de crianças da região. Revelado pelo Santos, passou por Inter de Milão e Benfica antes de chegar ao Flamengo.

VEJA O VÍDEO: