Trump fala em progresso significativo no combate à covid-19 nos EUA

24/04/2020 | 19:39



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que tem havido "progresso significativo" para controlar a disseminação do coronavírus em seu país nos últimos dias. Em entrevista coletiva na Casa Branca, Trump disse que a população precisa continuar com as medidas de distanciamento social e outros cuidados, a fim de conter a doença.

Trump ainda mostrou otimismo sobre a possibilidade de reabertura econômica mais adiante, comentando que alguns Estados já haviam apresentado planos nesse sentido. Além disso, notou que vários testes de medicamentos e vacinas estão em andamento atualmente.

Presente na coletiva, o vice-presidente Mike Pence afirmou que o governo espera um aumento no número de casos no futuro próximo, mas argumentou que isso acontece por causa da maior disseminação dos testes da doença. Ele disse que a população não deve se assustar com esse avanço, ressaltando os esforços que têm sido feitos pelas autoridades, pela população e pelos profissionais de saúde nesse combate. "Estamos desacelerando a disseminação e protegendo os mais vulneráveis", comentou.

Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, o número de mortos pela covid-19 nos EUA superou 50 mil nesta sexta-feira, com mais de 886 mil casos e 50.780 mortes, no levantamento divulgado mais cedo.