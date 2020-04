Absolar propõe doação de créditos excedentes para hospitais

24/04/2020 | 19:23



A associação das empresas de energia solar, Absolar, propôs à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que créditos excedentes de energia elétrica da geração solar distribuída (GD) sejam doados para serviços essenciais no combate à pandemia do coronavírus nos próximos seis meses. O destino dos créditos seriam hospitais e demais centros de saúde que estejam atuando no combate à pandemia.

Levando em conta os 2,8 gigawatts atualmente instalados de geração distribuída solar fotovoltaica, a doação de 1% desse total, considerando tarifa média do Brasil de R$ 0,56/kWh, resultaria uma economia mensal nesses locais de R$ 2,28 milhões. No caso de 5% de doação, a economia subiria para R$ 11,4 milhões, calcula a Absolar.