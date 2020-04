Hospital de campanha está 90% pronto, afirma Atila

Mauricio Silva

Do Diário do Grande Abc



24/04/2020 | 19:14



O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), avisou que a instalação do hospital de campanha na cidade está 90% concluída. O equipamento ficará no estacionamento do Paço, no Centro, em frente ao Ginásio Celso Daniel, e servirá para atender pacientes acometidos pela Covid-19.



Segundo Atila, a unidade contará com 30 leitos, todos com respiradores e preparados para receber pacientes das UPAs (Unidades de Pronto Atendimento ) e do Hospital Nardini.



O chefe do Executivo rechaçou as denúncias suposto superfaturamento na montagem do hospital de campanha e garantiu que cada leito do futuro equipamento demanda R$ 1.450 de recursos públicos, abaixo da tabela do SUS (Sistema Único de Saúde), de R$ 1.500.



Em Mauá, foram 107 casos confirmados de Covid-19 e 13 mortes pela doença. "Com fé, ciência e esperança, iremos vencer esse vírus, mas o importante é ficar em casa", pediu Atila.