Arte que reflete fé

Luís Felipe Soares



25/04/2020 | 23:58



O estilo artístico utilizado por Eduardo Kobra, 45 anos, em seus projeto é reconhecido no Brasil e em todo o mundo. Seus murais coloridos e com diversas formas unificadas diante de rostos de pessoas e personagens são chamativos e é aproveitando essa atenção que ele tenta ajudar os problemas do universo ao seu redor.

Desta vez, o artista plástico brincou com a ilustração de crianças de diferentes religiões para mostrar que todos estão juntos no combate à pandemia da Covid-19, que já matou globalmente centenas de milhares de pessoas desde o fim do ano passado. O mural com jovens em pose de oração tem 2,89 metros de altura e seis metros de extensão.

A ideia é que as cinco figuras demonstrem que, independentemente das etnias e crenças de cada um, todos devem acreditar juntos que os cientistas irão encontrar logo soluções para a doença.

“Nestes tempos de necessário isolamento social, é preciso ter fé”, comentou o paulistano na postagem em sua página oficial na rede social Instagram (@kobrastreetart) ao mostrar o mural, feito em sua casa, onde está em quarentena na companhia da família.

Ainda com a ideia de ajudar o mundo, Kobra realiza leilão on-line de serigrafias com seus desenhos, inclusive com reprodução desse mais atual trabalho, para arrecadar dinheiro, que será convertido para moradores de rua.