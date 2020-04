Mumuzinho testa positivo para o novo coronavírus

24/04/2020 | 19:10



Alguns famosos não escaparam e foram diagnosticados com o novo coronavírus, doença que se tornou uma pandemia global no dia 11 de março, conforme classificação da OMS, a Organização Mundial de Saúde.

Dessa vez, quem está infectado com a Covid-19 é o cantor Mumuzinho. Segundo informações da assessoria, o músico estava há alguns dias com um quadro febril e uma amigdalite diagnosticada anteriormente, mas seu quadro piorou e, por isso, ele foi ao Hospital Vitória, no Rio de Janeiro, onde realizou o teste e comprovou a infecção.

Ele permanece internado, em observação, já que foi detectada uma pneumonia em grau intermediário.

No comunicado, ainda diz:

O cantor conta com o apoio e vibrações positivas dos fãs e, em breve, diante da melhora clínica, Mumuzinho vai divulgar uma nova data para a Live Show [show que faria no dia 26 de abril].