Quem descobriu o Brasil?

Luís Felipe Soares



25/04/2020 | 23:57



O ‘descobridor’ do Brasil é o explorador e militar português Pedro Álvares Cabral (1467-1520). Foi ele o comandante da frota de 13 navios, entre eles dez naus (grande porte) e três caravelas (tipo de barco veloz e resistente), que saiu da Europa naquela que é considerada a mais poderosa e completa expedição realizada por Portugal nos mares de todos os tempos.

Originalmente, a viagem tinha como objetivo encontrar caminho marítimo para o que chamavam de Índias, ou seja, terras no Oriente. Os portugueses pretendiam ter acesso ao comércio de especiarias (como pimentas e incensos) que faziam sucesso e geravam muito lucro na região europeia. Cerca de 1.500 homens embarcaram na expedição, em 9 de março de 1500, na cidade de Lisboa. Após passar por locais como as Ilhas Canárias e o arquipélago de Cabo Verde, avistaram o Monte Pascoal, em Porto Seguro, na Bahia, no dia 22 de abril.

Reza a lenda que o descobrimento da nova terra ocorreu como espécie de acidente de percurso, com os tripulante tendo achado que realmente haviam chegado no exótico ponto desejado. Interpretações recentes de documentos e informações demonstram que existia, sim, intenção de encontrar região na ainda inexplorada parte Sul da América descoberta pelo navegador e explorador italiano Cristovão Colombo (1451-1506) pouco tempo antes. A ideia não podia ser falada abertamente por causa da presença de espiões, principalmente os ligados aos reis da Espanha e que desejavam estar à frente da monarquia portuguesa, espalhados por Lisboa.

O desembarque ocorreu em 23 de abril de 1500, quando pequeno grupo foi até a praia e teve o primeiro contato com os índios, nomenclatura dada aos nativos brasileiros porque os viajantes achavam que estavam nas Índias. “A feição deles é parda, algo avermelhada; de bons rostos e bons narizes. Em geral são benfeitos”, diz trecho de carta feita pelo escrivão Pero Vaz de Caminha (1450-1500) enviada à corte de Portugal descrevendo a jornada. Eram representantes de tribo tupi, considerada amistosa e que vivia no litoral.

Consultoria de Moacir Assunção, historiador, jornalista e professor do curso de jornalismo da Universidade São Judas Tadeu