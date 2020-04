Weverton e Felipe Melo homenageiam torcedor curado do coronavírus em Catanduva

24/04/2020 | 19:05



O goleiro Weverton e o zagueiro Felipe Melo, ambos do Palmeiras, mandaram uma mensagem para o torcedor Osvaldo, de 72 anos, que deixou o hospital de Catanduva, após se recuperar da covid-19, vestindo a camisa da equipe alviverde, sob aplausos dos médicos e enfermeiros. O momento foi registrado em vídeo.

"É um dia muito especial para mim poder mandar esse recado. É muito emocionante ver o senhor bem e curado, o quanto o senhor é guerreiro e lutou para vencer esse vírus. Muito feliz por isso. Nos motiva a lutar, a entrar com mais garra e dedicação em campo. É assim que o senhor fez, lutou bravamente e venceu. Esse é nosso objetivo também, se dedicar para que o nosso Verdão possa trilhar caminhos altos", disse Weverton.

"Estou aqui para te parabenizar por o senhor ser um guerreiro. Sei que esse coronavírus é apenas mais uma batalha que o senhor já venceu na sua vida. Meus parabéns, que Deus continue te abençoando e abrindo as janelas dos Céus e derramando bênção na sua vida. Muita saúde. O senhor é um verdadeiro herói e um verdadeiro guerreiro", afirmou Felipe Melo.

O elenco do Palmeiras segue de férias até o fim do mês. Não há definição se o time realmente vai voltar aos treinos em maio, pois não há uma definição com relação aos calendários do Campeonato Paulista, da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.