Governo federal 'resgata' intercambistas na Índia pela Covid-19

Do Diário do Grande ABC



25/04/2020 | 23:59



Grupo de adolescentes brasileiros foi ‘resgatado’ da Índia pelo governo federal e retornou ao País em meio à pandemia da Covid-19. No total são 18 jovens, que estavam espalhados por diferentes cidades indianas e realizavam período de intercâmbio.

O projeto estudantil terminaria em agosto. A maioria dos participantes disse que não queria ter voltado para casa. Conversas com a família motivaram o retorno – com os pais e/ou responsáveis acreditando que os filhos estavam mal informados sobre a gravidade do novo coronavírus.

A viagem entre Nova Délhi (capital da Índia) e São Paulo trouxe tripulação com 207 brasileiros. Todos os gastos com a jornada foram pagos pelo governo brasileiro.