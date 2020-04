24/04/2020 | 18:10



Ana Paula Siebert está radiante com a primeira gravidez! Ela e Roberto Justus terão a primeira filha - o quinto do empresário - e a influenciadora digital não esconde a felicidade com o momento mágico de sua vida.

Nos Stories do Instagram, a influencer compartilhou com os seguidores o closet que será de sua futura filha, Vicky!

Ana Paula, enquanto arrumava as roupas da filha, deixou o tamanho do lugar bem evidente e comentou: - Gente, cansei! E ainda não terminei. Não terminei mesmo, ainda falta muita coisa e eu estou muito cansada (...) Eu sempre fui de organizar tudo com muito fôlego, mas, agora, com esse barrigão... a dor nas costas que me deu!.