Duda Reis se pronuncia após seus pais serem contra seu namoro com Nego do Borel: Eu nunca viraria as costas para um filho meu por discordar dele

24/04/2020 | 18:10



Duda Reis e Nego do Borel reataram o namoro e, após publicarem a novidade nas redes sociais, os pais da atriz, Simone e Luiz Fernando, demonstraram que são contra esse relacionamento e expuseram suas opiniões, chegando até mesmo a chamar o funkeiro de canalha e crápula.

Agora, ao responder a um comentário no Instagram, Duda falou sobre o assunto pela primeira vez:

Não romantizem todas as relações familiares. Não quero me expor e não vou, acho incorreto. E como disse via WhatsApp para meus pais: não compactuo com isso e problemas precisam ser resolvidos entre nós. Estou me sentindo muito desconfortável, mesmo. Sempre fui uma filha exemplar, aluna exemplar, pessoa do bem. Minha vida pessoal é minha e de uma coisa eu posso falar: eu nunca viraria as costas para um filho meu por discordar dele e por ele sair da minha bolha. De resto, desejo mesmo que tudo se acerte logo.

Além disso, segundo informações do jornal Extra, Nego do Borel também se pronunciou, desde que começou toda essa confusão:

- Eu fico muito triste por ver como as coisas estão acontecendo em relação aos pais da Duda. Todas as relações tem seus altos e baixos e graças a Deus conseguimos superar os nossos. Infelizmente, ainda vivemos numa sociedade em que pessoas de cor de pele preta ou vindas de comunidade são muito marginalizadas, mesmo que a gente tenha conseguido mudar de vida com o suor do nosso trabalho honesto.

E ainda continua:

- Em respeito ao amor que tenho a Duda, prefiro não me pronunciar e guardar tudo o que já ouvi e li sobre a opinião dos pais dela em relação ao nosso amor. No que depender de nós, só será usado em casos extremos. O que não acredito que vai acontecer, pois tudo o que mais quero é o respeito da família e de todos que estão a nossa volta. Porque quando se trata de amor, não tem cor. A gente se apaixona. No amor não existe isso, você ama porque você admira, você se inspira, se sente bem.

Parece que essa história ainda vau longe, não é mesmo?