S&P reafirma rating BBB de Portugal e altera perspectiva de positiva para estável

24/04/2020 | 17:42



A S&P reafirmou o rating BBB de Portugal, mas alterou sua perspectiva de positiva para estável. A agência diz que a perspectiva reflete a visão de que as autoridades locais mostram compromisso com políticas pelo crescimento e com finanças públicas prudentes, a fim de superar o quadro de recessão global.

A agência afirma que as autoridades de saúde de Portugal alcançaram sucesso inicial para estabilizar as infecções e a taxa mortalidade, na pandemia de coronavírus. "Contudo, a recessão global severa e sincronizada neste ano pesará sobre a economia pequena e aberta de Portugal", diz a nota.

A S&P projeta que o déficit do governo geral neste ano aumentará para o equivalente a 5% do Produto Interno Bruto (PIB), com a dívida líquida geral avançando para pouco abaixo de 125% do PIB, para então começar novamente a recuar.

Além disso, diz que a economia portuguesa sofrerá contração de 7,5% neste ano, antes de se recuperar e crescer 5,6% em 2021 e 3,7% em 2022.