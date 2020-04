Antonia Morais empina o bumbum em foto sedutora e brinca: A lordose chega a gritar

24/04/2020 | 17:10



Uau! Antonia Morais publicou uma foto em seu Instagram em que aparece bem sedutora! A filha de Gloria Pires e Orlando Morais aparece toda vestida de branco, com as mãos no chão e empinando o bumbum. Na legenda, brincou:

A lordose chega a gritar, disse, fazendo referência à curvatura da coluna vertebral, que fica nas regiões cervical e lombar.

Nos comentários, João Vicente de Castro, ex de Cleo, irmã de Antonia, aparece dizendo:

Hahahaha agindo naturalmente.

Os fãs também comentaram o clique:

Você nessa posição está parecendo uma pantera negra querendo atacar.

Infartando em 3, 2, 1...

Aquela imagem que a gente fica paralisado, olhando de boca aberta...

Deusas existem e atualmente elas têm residência fixa no planeta Terra!

Não é para qualquer uma, né?

Dias antes, Antonia havia postado uma foto parecida, de um outro ângulo, e na legenda também fez piada:

Amizade é: ficar nessa pose e acreditar na sua amiga que a foto vai ficar boa.