Processo de Meghan Markle contra jornal por violação de privacidade tem sua primeira audiência

24/04/2020 | 17:10



Nessa sexta-feira, dia 24, aconteceu a primeira audiência para tratar do processo de Meghan Markle contra a editora Associated Newspapers, que publicou parte da carta que a Duquesa de Sussex havia enviado ao seu pai, Thomas Markle, em agosto de 2018. A sessão aconteceu por meio de vídeo, por conta da pandemia do novo coronavírus.

Segundo informações do The Mirror, o advogado da esposa de príncipe Harry, David Sherbone, alega que o jornal responsável, o Mail on Sunday, tinha o costume de publicar histórias intrusivas ou ofensivas sobre Meghan para retratá-la sob uma luz falsa e prejudicial, e estava se intrometendo em seu relacionamento com o pai.

Meghan está processando a editora que é dona do jornal e busca uma indenização por suposto uso indevido de informações privadas e violação de direitos autorais. Enquanto isso, a Associated Newspapers nega totalmente as alegações.