Brasil registra 357 novas mortes por coronavírus nas últimas 24 horas

24/04/2020 | 16:50



O Brasil registrou nesta sexta-feira, 24, 357 mortes provocadas pelo novo coronavírus e 3.503 casos da doença nas últimas 24 horas, segundo informações do Ministério da Saúde .

Com isso, em todo o País, o número total de mortes de pessoas infectadas pelo novo coronavírus chegou a 3.670, com um total de 52.995 casos confirmados. Até quinta-feira, o número total era de 3.313 vítimas fatais e 49.492 casos confirmados.

São Paulo, que segue sendo o Estado mais afetado pela doença, atingiu 17.826 casos confirmados e 1.512 mortes de pessoas infectadas por covid-19. Em seguida, vêm Rio de Janeiro (6.282 casos, 570 mortes), Ceará (4.800 casos, 284 mortes), Pernambuco (3.999 casos, 352 mortes) e Amazonas (3.194 casos, 255 mortes).

Ainda não constam nesses números, no entanto, pessoas que morreram nos últimos dias com os mesmos sintomas causados pelo novo coronavírus, mas que não tiveram a causa da morte investigada ou concluída até o momento.

A curva no crescimento de óbitos e de novos pacientes acompanha uma tendência já verificada pelo Ministério da Saúde, que hoje aponta os meses de maio e junho como o pico da doença em boa parte dos Estados do País.

Com o avanço da pandemia, um dos pontos que preocupam é a capacidade do sistema de saúde. Para que possam receber o número crescente de pacientes, dezenas de espaços pelo País, de estádios a contêineres, estão sendo adaptados e transformados em hospitais de campanha.

Levantamento feito por reportagem do Estado identificou ao menos 108 iniciativas de prefeituras, de governos estaduais e da União em 19 Estados e no Distrito Federal, somando cerca de 13,9 mil leitos de enfermaria e UTI disponíveis, em implementação ou em planejamento. As iniciativas são inspiradas em exemplos internacionais, como da China, e em recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS).