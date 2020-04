Ministério da Economia informa que não foi agendada entrevista com Guedes

24/04/2020 | 15:16



O Ministério da Economia informou por volta das 15h desta sexta-feira que não há agenda de entrevista com o titular da pasta, Paulo Guedes, prevista para hoje. O rumor surgiu nas redes sociais e circulou em grupos de Whatsapp.

"Ao contrário de informações que circulam nas redes e em grupos de troca de mensagens, não foi agendada nenhuma entrevista coletiva com o ministro Paulo Guedes para esta sexta-feira. Busquem informações oficiais sempre em nossos canais", disse o Ministério.

Mais cedo, Guedes cancelou a participação em duas "lives" programadas para esta sexta-feira - uma do Itaú, às 11h, e outra do Valor Capital Group, às 17h.

Segundo apuração do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, Guedes cancelou a agenda e foi cuidar de outro problema: o plano Pró-Brasil, criado pela Casa Civil sem a participação da Economia com a promessa de aumentar o investimento público. O ministro participa hoje de duas reuniões com o ministro-chefe da pasta, Braga Netto.