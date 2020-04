Emissão de títulos nos EUA bateu recorde após ações do Federal Reserve, diz S&P

24/04/2020 | 14:48



Após as ações do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) para garantir liquidez no mercado, a emissão de títulos com grau de investimento atingiu níveis recordes, de acordo com a S&P Global Ratings. Em relatório divulgado nesta sexta-feira, 24, a instituição informou que as emissões somaram US$ 249 bilhões, entre os quais US$ 150 bilhões vieram após 23 de março, quando a autoridade monetária americana divulgou um pacote sem precedentes.

"Parte do aumento é resultado do movimento de empresas grandes e bem estabelecidas aproveitando as melhores condições de financiamento trazidas pelo anúncio do Fed de explorar os mercados de capitais para garantir fundos antes das consequências econômicas subsequentes", avalia a S&P.