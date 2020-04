Em vídeo, Príncipe William e sua família participam de homenagem aos profissionais que atuam contra o coronavírus

24/04/2020 | 14:11



O aniversário de Príncipe Louis, terceiro filho de Kate Middleton e Príncipe William, terminou com um gesto de gratidão e respeito. Na noite da última quinta-feira, dia 23, a família se uniu a milhões de pessoas no Reino Unido em uma salva de palmas para os profissionais que estão à frente do combate ao coronavírus.

No Instagram, o Palácio de Kensington compartilhou um vídeo que faz parte do especial Big Night In exibido pela BBC, uma campanha para arrecadar dinheiro para os profissionais essenciais na pandemia e para aqueles afetados pelo coronavírus. Nas imagens, os Duques de Cambridge e seus três filhos aparecem batendo palmas na porta da casa de campo onde estão cumprindo a quarentena.

A ação faz parte do movimento Clap For our Cares, em português, Bata Palmas pelos Nosso Cuidadores, do qual o Príncipe William e sua família tem participado desde o início. No vídeo, ele ainda aparece em uma cena com o ator Stephen Fry, na qual eles falam um pouco sobre suas quarentenas e discutem alguns conhecimentos gerais. Em seguida, diversas cenas podem ser vistas, onde a população bate palmas para homenagear os profissionais que atuam no combate a doença.

Na legenda, a conta do Palácio de Kensington escreveu:

Esta noite, o duque e a duquesa de Cambridge, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis se juntaram ao Reino Unido no #ClapForOurCarers para demonstrar sua gratidão pelos incríveis trabalhadores-chave que trabalham incansavelmente para manter o país funcionando.