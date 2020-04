Promoção da Hyundai vende HB20S pelo preço do hatch

Leo Alves

24/04/2020 | 13:48



Uma promoção da Hyundai foi anunciada nesta semana. Nela, o HB20S é oferecido pelo preço do hatch. A versão Vision 1.0, por exemplo, tem preço sugerido de R$ 50.490 (desconto de R$ 4.900). Já a Diamond Plus, com o motor 1.0 Turbo sai por R$ 77.990 (menos R$ 3.300). Os valores são válidos até 30 de abril.

Promoção Hyundai: outros modelos

A fabricante coreana também oferece HB20 hatch e Creta com ofertas. O primeiro tem IPVA grátis ou vale-combustível no valor de R$ 1,5 mil. O SUV, por sua vez, na versão Pulse Plus, tem as mesmas facilidades, mas o vale-combustível é de R$ 3 mil. O voucher será entregue na residência de quem comprar os modelos em maio, sendo válido até dezembro de 2020.

Toda a negociação dos modelos pode ser feita de maneira remota, por meio do WhatsApp e Instagram. Os carros podem ser entregues na residência dos clientes.

