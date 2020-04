Plataforma conecta pessoas e empresas a causas sociais

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



24/04/2020 | 12:14



Visando unir as pessoas que querem ajudar nesse momento de pandemia e as causas sociais que hoje necessitavam de recursos, a plataforma Atados (www.atados.com.br) está unindo as duas pontas dessa equação. O combate ao novo coronavírus tem mobilizado a sociedade e a solidariedade e dados da Associação Brasileira de Captadores de Recursos mostram que mais de R$ 3 bilhões foram doados a iniciativas para contenção da pandemia e as suas implicações na economia e na saúde. A previsão é que, em até dois meses, o valor chegue a R$ 5 bilhões.

"O Atados tem como propósito mobilizar pessoas e articular soluções e recursos para impulsionar transformações", afirma Daniel Morais, fundador da plataforma. "Queremos fortalecer organizações, movimentos e coletivos, conectando-os a pessoas e empresas que querem e podem ajudar", pontuou.

Com atuação nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis, além de Brasília (DF), há oito anos, o Atados conta com 2.200 organizações sociais e 130 mil voluntários inscritos. A plataforma atrai 900 mil visitas ao ano e tem, no momento, mais de 300 vagas anunciadas em diversas causas - nove em cada dez dessas oportunidades são preenchidas. Dezenas das maiores empresas do Brasil já colaboram com a plataforma, entre elas: Nestlé, Coca-Cola, Telefônica, Via Varejo (Casas Bahia), Sky, Visa, Amil, entre outras.

Nesse momento de pandemia, a plataforma elencou os maiores desafios que a crise impõe e tem focado nas iniciativas que estão colaborando para que esse período seja superado, visando garantir acesso a necessidades básicas, geração de renda, educação, engajamento territorial e visibilidade e apoio ao idoso.

A plataforma tem, por exemplo, conectado voluntários a pessoas que têm direito à Renda Básica Emergencial e não sabem como proceder. Também criou uma seção dedicada a oportunidades que podem ser executadas à distância , como captação de recursos ou companhia virtual para refugiados e idosos. "Mais do que nunca, nossa maior ferramenta de impacto social é a solidariedade. Como é bom ver que a sociedade tem despertado para isso", diz Morais.