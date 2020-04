Dupla Anavitória esclarece cobrança em lives: - Interpretação equivocada do projeto

24/04/2020 | 12:11



Como você já sabe, diversos artistas estão fazendo lives durante esta quarentena. Já que a recomendação é não sair de casa durante esta pandemia do novo coronavírus, os músicos estão transmitindo seus shows gratuitamente online, e muitos até aproveitam a performance para arrecadar doações e contribuir com a luta contra a Covid-19.

E é por isso que muita gente ficou surpresa com a notícia de que a dupla Anavitória iria cobrar 95 reais para fazer uma live. Diversas pessoas criticaram as cantoras nas redes sociais, e o assunto foi um dos mais comentados do Twitter. Com toda a repercussão negativa, Ana Caetano e Vitória Falcão decidiram se pronunciar e esclarecer as coisas por meio dos Stories do Instagram.

Primeiro, as jovens explicaram que gostariam muito de fazer uma live, mas que no momento ainda não possuem nada pronto. Entretanto, negociações para o show já estão sendo feitas nos bastidores.

- A gente quer muito fazer uma live, só que existe um processo pra que uma live aconteça. Toda live tem um custo. Os artistas têm se associado a marcas que bancam a parada. A gente está no processo de negociação. Vai acontecer em algum momento, a gente só não sabe quando. E quando acontecer, vai ser lindo, como sempre são os nossos encontros.

Depois, as cantoras alegaram que nenhuma live será cobrada. Na verdade, o que elas lançaram foi um projeto com o intuito de enaltecer o trabalho das pessoas que trabalham com produção de shows. Por isso, o projeto exibirá um show exclusivo da turnê O Tempo é Agora, realizada em 2019, e mais seis lives com diretores, técnicos, músicos, iluminadores, produtores e outros funcionários que fazem parte desse segmento. Esses vídeos, transmitidos ao vivo, terão a finalidade de transmitir o conhecimento dessas pessoas para quem quiser assistir.

- Algumas pessoas começaram a ter uma interpretação equivocada do projeto e acho que foi muito por preguiça e desinteresse..., explicou Ana.

Depois, uma última live será realizada com a dupla AnaVitória, seguindo a mesma linha de todo esse projeto. De acordo com o site oficial do programa, será um bate-papo sobre os bastidores da turnê. Não é uma live musical e nem um show. Além disso, 100% da arrecadação com as inscrições será destinada aos profissionais convidados a compartilhar seus conhecimentos nesses encontros.