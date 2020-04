Após rumores de término, mãe de Neymar Jr. estaria mantendo namoro longe dos holofotes

24/04/2020 | 12:10



Ao que tudo indica o relacionamento de Nadine Gonçalves e Tiago Ramos continua firme e forte, mesmo com os rumores de que eles tenham colocado um ponto final na relação depois de todas as polêmicas envolvendo o rapaz virem à tona. Pelo menos é isso que afirma o jornal Extra desta sexta-feira, dia 24.

Segundo a publicação, ao contrário do que muitos pensam, o romance entre o moço de 23 anos de idade com a mãe de Neymar Jr. não acabou. O combinado, na realidade, é que o modelo passe uma semana com a família dele em Monteiro, no interior da Paraíba, para fazer a poeira baixar e depois volte a ficar pertinho da amada.

Aliás, ainda segundo o veículo, mesmo com toda a pressão dos parentes para que ela coloque um ponto final na relação devido às notícias envolvendo o passado do rapaz, nem passa pela abeça de Nadine terminar o namoro.

Aliás, Tiago deve voltar para São Paulo na próxima semana e segue usando a aliança de compromisso. Conforme o Extra noticia, ele ficará, em princípio, hospedado em um hotel em Santos, no litoral paulista, e depois se muda de vez para mansão de Neymar. Eles ainda combinaram de não postarem mais nada juntos, seguindo na maior discrição.

Essa história ainda vai dar pano para manga, né?