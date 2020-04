Rato do BBB ganha um milhão de seguidores em 24 horas e chama a atenção até de Bruna Marquezine

24/04/2020 | 12:10



Em uma recente madrugada no BBB20, um telespectador mais atento percebeu que havia um rato na cozinha! O assunto logo se tornou um dos mais comentados do Twitter e o animalzinho acabou ganhando um nome: Genilson. Com a popularidade, o ratinho também ganhou um Instagram, que já tem mais de um milhão de seguidores em 24 horas e ganhou alguns fãs bem famosos, como Rodrigo Simas, Alice Wegmann e outros!

Logo após a criação da conta, o ratinho começou a fazer campanha para ganhar mais seguidores que ex-participantes do BBB, como Hadson, Lucas Gallina, Victor Hugo, Petrix Barbosa e mais - e não demorou para que Genilson ultrapassasse o número de todos eles!

Eventualmente, o ratinho chamou a atenção de famosos como Bruna Marquezine, que até ganhou uma homenagem:

Eu fiz coach com a Bruna Marquezine pra entrar no BBB.

A atriz logo brincou:

Poxa, Rato... não tinha foto melhor, não?

A história ainda chamou a atenção de Pyong Lee, que até fez uma live com o ratinho. Na legenda, Genilson escreveu:

Que live, hein, meus amigos? Que noite! Mais uma vez o Pyong Lee se aproveitando de todo meu protagonismo pra se promover, acontece. Mas fora isso queria deixar aqui uma mensagem de gratidão a todos que estão ajudando a gente a passar todos os machos do BBB, para um Brasil mais justo.

Nos comentários, Pyong respondeu:

OBRIGADO POR ME DIVULGAR e ajudar no engajamento Genilson! Minha torcida do BBB20 é sua! Protagonista!