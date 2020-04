Tom Brady, marido de Gisele Bündchen, sem querer entra na casa errada

24/04/2020 | 11:10



Eita! Tom Brady se envolveu em uma história bem inusitada! O jogador de futebol americano recentemente se mudou para Tampa, na Flórida, ao lado de sua esposa, Gisele Bündchen e os filhos, para assumir o posto de quarterback do time Tampa Bay Buccaneers, mas já protagonizou uma situação no mínimo engraçada ao entrar na casa errada! Pois é.

Segundo informações da People, uma fonte contou os seguintes detalhes:

- Ele estava tentando ir para a casa do coordenador ofensivo do Buccaneers, Byron Leftwich. E por causa do isolamento social, Byron disse para Tom deixar os materiais para ele no bar da cozinha, então Tom entrou sozinho. Mas as casas em Tampa parecem quase idênticas e Tom entrou na errada. Era a casa do comediante David Kramer. Tom se sentiu horrível e ficou se desculpando.

David Kramer, por sua vez, contou um pouco mais sobre a situação ao TMZ, relembrando que o caso ocorreu no dia 7 de abril:

- Eu estava literalmente apenas sentado aqui e eu vi esse cara alto entrar na minha casa. Ele nem olhou para mim. Ele apenas largou sacos de lona no chão e meio que olhou para mim e eu nunca vou esquecer o olhar no rosto dele. Ele disse: Estou na casa errada?! Ele ficou, tipo: eu sinto muito! Eu sinto muito! Ele pegou as sacolas dele e apenas foi embora. Eu acho que nunca vi alguém ir embora tão rápido de uma casa!

A história surgiu poucos dias após Tom ter sido orientado a sair de um parque que estava fechado por conta da pandemia do coronavírus e, por isso, não deixou de comentar a situação toda no Twitter, ao citar a matéria do TMZ!

Invadindo parques, arrombando e entrando... apenas me sentindo em casa em Tampa Bay!

Pelo menos todo mundo lidou com bom humor, não é mesmo?!